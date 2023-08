Spectacle – Le Dîner de Cons Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin Annœullin, 22 septembre 2023, Annœullin.

Spectacle – Le Dîner de Cons Vendredi 22 septembre, 20h30 Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin

Soirée Théâtre

LE DINER DE CONS

> Médiathèque – Durée : 1h15

La pièce culte de Francis Veber.

Chaque mercredi, Pierre Brochant et ses amis organisent un dîner de cons. Le principe est simple : chaque participant amène un « con », et celui dont l’invité se distingue le plus est déclaré vainqueur. Ce soir, Pierre est heureux, il pense avoir trouvé la perle rare : François Pignon …

Production : Familia Théâtre

Une comédie de Francis Veber avec Valentin Maerte, Matthieu Kalka, Marine Weyn, Salomé Payen, Pierre Darcas, Fabrice Richebé.

Tarif : 5€ – Billetterie en ligne

http://www.billetweb.fr/pro/annoeullin

Lieu : Médiathéque d’Annoeullin

Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin Boulevard Léon Blum 59112 Annoeullin Annœullin 59112 Nord Hauts-de-France 03.20.16.15.90 https://mediatheques-haute-deule.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T20:30:00+02:00 – 2023-09-22T22:30:00+02:00

spectacle