VEUILLEZ NOUS EXCUSER POUR LA GÊNE OCCASIONNÉE
Vendredi 8 septembre, 20h30
Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin

Sébastien, contrôleur de train consciencieux et professionnel, rêve d'être muté dans le sud de la France. Pour valider sa mutation, il doit effectuer un dernier trajet de routine sous la supervision de Madeleine, une inspectrice légèrement sociopathe qui ne va pas le lâcher. C'est là que tout déraille : entre un conducteur qui pense conduire un avion de chasse, un collègue très jaloux et des passagers tous plus dingues les uns que les autres, ce qui devait être une formalité va devenir le pire voyage de sa vie…

Durée : 1h29

Tarif : 4.80€

Tarif réduit : 3.80€

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19601456&cfilm=306157.html

Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin
Boulevard Léon Blum
59112 Annoeullin

2023-09-08T20:30:00+02:00 – 2023-09-08T22:00:00+02:00

