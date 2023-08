LES AS DE LA JUNGLE 2 – OPÉRATION TOUR DU MONDE Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin Annœullin, 6 septembre 2023, Annœullin.

LES AS DE LA JUNGLE 2 – OPÉRATION TOUR DU MONDE Mercredi 6 septembre, 14h30 Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin

Qui appelle-t-on à la rescousse quand un mystérieux super-vilain recouvre la jungle d’une mousse rose qui explose au contact de l’eau ? Les As de la Jungle ! Moins d’un mois avant la saison des pluies, la course contre la montre est lancée. Du Pôle Nord à l’Extrême-Orient, traversant des montagnes, des déserts et des océans, nos héros vont devoir parcourir le monde à la recherche d’un antidote, loin de leur jungle favorite !

Durée : 1h 29min

Tarif : 4.80€

Tarif réduit : 3.80€

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19601459&cfilm=309058.html

Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin Boulevard Léon Blum 59112 Annoeullin Annœullin 59112 Nord Hauts-de-France 03.20.16.15.90 https://mediatheques-haute-deule.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-06T14:30:00+02:00 – 2023-09-06T16:00:00+02:00

Cinéma