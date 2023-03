1er pas au Cinéma – Jardins enchantés Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin Annœullin Catégories d’Évènement: Annœullin

Nord

1er pas au Cinéma – Jardins enchantés Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin, 8 avril 2023, Annœullin. 1er pas au Cinéma – Jardins enchantés Samedi 8 avril, 10h00 Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin Tarif : 2.60 € ! Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger du roi se cachent des mondes merveilleux : jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent de magnifiques secrets… À l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants vivent des aventures extraordinaires ! Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin Boulevard Léon Blum 59112 Annoeullin Annœullin 59112 Nord Hauts-de-France 03.20.16.15.90 https://mediatheques-haute-deule.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-08T10:00:00+02:00 – 2023-04-08T11:00:00+02:00

2023-04-08T10:00:00+02:00 – 2023-04-08T11:00:00+02:00 Cinéma

Détails Catégories d’Évènement: Annœullin, Nord Autres Lieu Médiathèque François Mitterrand - Annoeullin Adresse Boulevard Léon Blum 59112 Annoeullin Ville Annœullin Departement Nord Age min 4 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque François Mitterrand - Annoeullin Annœullin

Médiathèque François Mitterrand - Annoeullin Annœullin Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/annullin/

1er pas au Cinéma – Jardins enchantés Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin 2023-04-08 was last modified: by 1er pas au Cinéma – Jardins enchantés Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin Médiathèque François Mitterrand - Annoeullin 8 avril 2023 Annœullin Médiathèque François Mitterrand - Annoeullin Annœullin

Annœullin Nord