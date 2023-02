Cinéma – LOUISE ET LA LÉGENDE DU SERPENT À PLUMES Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin, 8 mars 2023, Annœullin.

Cinéma – LOUISE ET LA LÉGENDE DU SERPENT À PLUMES Mercredi 8 mars, 14h30 Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin

Louise, petite française de 9 ans, vient d’emménager avec sa famille à Mexico, mais elle a du mal à s’y faire et trouve un réconfort salvateur auprès de son lézard adoré, Keza…

Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin Boulevard Léon Blum 59112 Annoeullin Annœullin 59112 Nord Hauts-de-France

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19599313&cfilm=307791.html

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-08T14:30:00+01:00

2023-03-08T16:00:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Annœullin, Nord
Lieu Médiathèque François Mitterrand - Annoeullin
Adresse Boulevard Léon Blum 59112 Annoeullin
Ville Annœullin
Age minimum 5
Age maximum 99

Médiathèque François Mitterrand - Annoeullin Annœullin Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/annullin/

