CINE QUIZ – Le Petit Nicolas – Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin, 8 février 2023, Annœullin.

CINE QUIZ – Le Petit Nicolas – Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? Mercredi 8 février, 14h30 Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin

Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin Boulevard Léon Blum 59112 Annoeullin Annœullin 59112 Nord Hauts-de-France

03.20.16.15.90 https://mediatheques-haute-deule.fr

Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie. Sempé et Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi leurs parcours, leurs secrets et leur enfance.

durée : 1h26

Un quiz à la fin de la séance



2023-02-08T14:30:00+01:00

2023-02-08T16:30:00+01:00