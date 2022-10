Lecture animée du roman « Tous pour une ! » Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin Annœullin Catégories d’évènement: Annœullin

Lecture animée du roman « Tous pour une ! » Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin, 9 novembre 2022, Annœullin. Lecture animée du roman « Tous pour une ! » Mercredi 9 novembre, 16h30 Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin A l’école, la cour est trop petite pour plusieurs activités et les garçons prennent toute la place pour jouer au foot… Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin Boulevard Léon Blum 59112 Annoeullin Annœullin 59112 Nord Hauts-de-France

03.20.16.15.90 https://mediatheques-haute-deule.fr A l’école, la cour est trop petite pour plusieurs activités et les garçons prennent toute la place pour jouer au foot. Un beau jour, les enfants décident de changer leurs habitudes et créent un système pour mieux vivre ensemble.

