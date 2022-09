Cinéma – Une famille au poil Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin, 12 octobre 2022, Annœullin.

tarif 2.60€

Et si la vie des animaux était comme celle des humains ? Entre ami·e·s, voisin·e·s, ou en famille, les animaux font comme nous : ils jouent, préparent le dîner et se disputent parfois… Plongez dans le quotidien d’espèces toutes plus amusantes les unes que les autres et pourtant !

Programme :

– L’Oiseau et l’écureuil de Lena van Döhren (Suisse / 2014 / 4′) : L’automne est arrivé et la nature s’épanouit en couleurs. Sur une branche d’arbre, un petit oiseau noir arrose une feuille rouge quand soudain, un vif écureuil emporte l’arrosoir. C’est le début d’une course poursuite entre l’oisillon, le rongeur au pelage roux et un renard rusé tout prêt à les croquer !

– Le Petit corbeau de Raimke Groothuizen (Pays-Bas / 2008 / 5′) : Maman Corbeau est bien embêtée car son petit n’a pas de plumes sur le derrière. Elle part alors demander conseil aux autres oiseaux.

– Chauve-souris (Animanimals) de Julia Ocker (Allemagne / 2015 / 4′) : Depuis la naissance des poussins dans le quartier, la chauve-souris n’arrive plus à trouver le sommeil.

– Fred & Anabel de Ralf Kukula (Allemagne / 2014 / 7′) : Fred le chat et Anabel l’oie sauvage sont meilleurs amis. Quand vient l’hiver, ils doivent se séparer : c’est l’heure du grand départ pour Anabel, qui doit migrer vers le sud avec sa volée.

– Le Petit hérisson partageur de Marjorie Caup (France / 2014 / 5′) : Un petit hérisson trouve une pomme magnifique dans la forêt. Il la roule derrière un rocher pour faire bombance à son aise. Mais voilà que s’invitent au festin d’autres petits gourmand·e·s…

– Pik pik pik de Dimitry Vysotskiy (Russie / 2014 / 4′) : Des fourmis marchent sur les arbres, en colonne et en rythmes syncopés. Le pivert Pic-Pic au plumage coloré adore les picorer. Mais les coups de hache du bûcheron menacent d’interrompre cette symphonie…

– La Luge d’Olesya Shchukina (Russie / 2016 / 4′) : Un écureuil découvre les plaisirs de la glisse grâce à une luge abandonnée.

Durée : 33 minutes



