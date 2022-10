Destination nature à Annoeullin Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin Annœullin Catégories d’évènement: Annœullin

Destination nature à Annoeullin Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin, 15 octobre 2022, Annœullin. Destination nature à Annoeullin Samedi 15 octobre, 14h00 Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin

Gratuit

Divers ateliers et jeux Destination nature à Annoeullin dans le cadre des Nuits des bibliothèques Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin Boulevard Léon Blum 59112 Annoeullin Annœullin 59112 Nord Hauts-de-France 10h-12h Prêt de documents

Couleurs et voyages: Fresques géantes à colorier tout au long de la journée Graines de mots

Jeux d’écriture en famille

De 14h à 18h Lectures

Lisons nature : installez vous au pays des histoires !

Dès 2 ans

14h30 / 16h / 17h30 Ecolo’Jeux

Amusez-vous en découvrant la nature : de grandes missions vous attendent autour des jeux géants en bois !!! Sloli Editions

De 14h à 18h Ecolo’jeux:

Amusez-vous autour des jeux de société version XXL : Puissance 4, palet breton, Jeux de dames, échecs, Mikado….

De 14h à 18h En clôture de la journée : participez en famille au quizz culturel

« Il faut que tu respires…. »

18h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T14:00:00+02:00

2022-10-15T19:00:00+02:00 MEL

