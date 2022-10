Spectacle et ateliers Destination nature à Annoeullin Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin Annœullin Catégories d’évènement: Annœullin

Nord

Spectacle et ateliers Destination nature à Annoeullin Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin, 15 octobre 2022, Annœullin. Spectacle et ateliers Destination nature à Annoeullin Samedi 15 octobre, 10h00 Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin

Gratuit, sur réservation

Spectacle « Annette la chipette prend soin de la planète » et atelier Destination nature à Annoeullin dans le cadre Nuits des bibliothèques Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin Boulevard Léon Blum 59112 Annoeullin Annœullin 59112 Nord Hauts-de-France Spectacle

« Annette la chipette prend soin de la planète » par la Cie La Belle Histoire

A 5 ans, Annette la chipette n’en fait qu’à sa tête ! Elle aime quand tout est allumé, lumière, musique, télé. Elle adore laisser couler l’eau, c’est très rigolo !

Pour elle, trier, c’est trop compliqué. Bref, faire des efforts, ça non ! Trop fatiguant ! Mais une nuit, elle reçoit une curieuse visite : Pouette, la fée de la Planète, s’invite dans ses rêves … »

Sur réservation/Places limitées

11h durée 45 min

Pour les enfants de 3 à 6 ans Atelier Tawashi

Connaissez-vous l’éponge tawashi? c’est une éponge fabriquée à partir de chute de tissus, lavable et écolo! Elle remplacera à merveille vos éponges classiques!

Venez fabriquer la vôtre !

Sur réservation/ Places limitées

Public adulte-ado

10h et 11h Atelier « Je recycle et je trame, j’imagine le meilleur «

A partir de 8 ans

Sur réservation

10h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T10:00:00+02:00

2022-10-15T12:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Annœullin, Nord Autres Lieu Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin Adresse Boulevard Léon Blum 59112 Annoeullin Ville Annœullin lieuville Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin Annœullin Departement Nord

Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin Annœullin Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/annoeullin/

Spectacle et ateliers Destination nature à Annoeullin Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin 2022-10-15 was last modified: by Spectacle et ateliers Destination nature à Annoeullin Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin 15 octobre 2022 Annœullin Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin Annœullin

Annœullin Nord