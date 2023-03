Quand chanteront les grenouilles Médiathèque François Mitterand Le Grand-Quevilly Catégories d’Évènement: Le Grand-Quevilly

Quand chanteront les grenouilles Médiathèque François Mitterand, 25 mars 2023, Le Grand-Quevilly. Quand chanteront les grenouilles Samedi 25 mars, 20h00 Médiathèque François Mitterand Gratuit, sur inscription. Dans le cadre de l’Earth Hour, La Métropole Rouen Normandie et la ville de Grand Quevilly vous proposent ce conte d’Anne Marchand qui aborde, entre autres, les thèmes du gaspillage, de la surconsommation irraisonnée, de la dispersion des déchets et la disparition de certaines espèces animales et végétales. Plus d’informations : https://mediatheque.ville-grand-quevilly.fr/cms/articleview/id/532 Médiathèque François Mitterand Grand Quevilly 76120 Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02.35.68.93.97 »}] [{« link »: « https://mediatheque.ville-grand-quevilly.fr/cms/articleview/id/532 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T20:00:00+01:00 – 2023-03-25T21:30:00+01:00

