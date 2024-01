Mon Tout Doux spectacle atelier parents-enfants Médiathèque « François Mittérand » du Pays Morcenais Morcenx-la-Nouvelle, samedi 23 mars 2024.

Mon Tout Doux spectacle atelier parents-enfants un spectacle-atelier à destination des parents accompagnés de leurs bébés (0-18 mois) sur la présence et l’écoute pour créer des jeux de « je » à l’infini. Samedi 23 mars, 10h00 Médiathèque « François Mittérand » du Pays Morcenais

Début : 2024-03-23T10:00:00+01:00 – 2024-03-23T11:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T10:00:00+01:00 – 2024-03-23T11:00:00+01:00

« Mon Tout Doux » est un spectacle-atelier à destination des parents accompagnés de leurs bébés (0-18 mois) sur la présence et l’écoute pour créer des jeux de « je » à l’infini.

Il est ouvert à un public supplémentaire de 40 personnes concernées par la petite enfance (professionnels, étudiants, famille des enfants présents , futurs parents, etc.).

Il soutient le concept de parentalité créative développé par Catherine Dumonteil-Kremer, et invite à se libérer des dogmes et attentes qui mettent parfois beaucoup de pression aux jeunes parents.

« Mon Tout Doux » est un moment d amour à partager pour trouver des jeux de « je », présents et à l’écoute. Ses objectifs sont :

laisser l’enfant être qui il est plutôt que ce qu’on veut qu’il soit,

Inviter l’adulte à s’accueillir lui-même pour optimiser sa disponibilité,

Accompagner la relation ludique et authentique entre les petits et les grands enfants intérieurs.

La dimension « atelier » dans Mon Tout Doux se décline en deux axes» dans Mon Tout Doux se décline en deux axes :

– l’interactivité, et l’exploration , et l’exploration d’outils d’outils enen soutien à la parentalité.

Les personnages du spectacle proposent régulièrement au public de partager son expérience et offre ainsi un espace pour créer une communauté du vécu, où chacun peut se sentir accueilli, soutenu, déculpabilisé, et peut rire des embûches croisées sur le chemin de chaque parent.

Mon Tout Doux propose divers outils d’accompagnements à la parentalité.

Le clown est abordé est abordé d’abord en improvisation par la comédienne, se laissant d’abord inspirer par les par les bébés présents, puis en atatelier proposé aux parents qui sont libres de s’en saisir à leur guise.

Avec humour et tendresse, les personnages proposent ensuite des explorations de massages, de portages, bercements, et de chansons, en veillant à respecter la motricité libre de l’enfant, ainsi que la personnalité des parents.

Médiathèque « François Mittérand » du Pays Morcenais 16 place Léo Bouyssou, 40110 Morcenx Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine