Exposition-visite guidée: Brest dans les pas de Jim-E. Sévellec Dimanche 17 septembre, 10h00 Médiathèque François Miterrand – Les Capucins Salle d’exposition, médiathèque François Mitterrand – Les Capucins. /

Visite guidée à 15h30.

A travers un parcours inédit, l’exposition rend hommage à la fois à l’artiste et à l’acteur du patrimoine brestois que fût Jim-E. Sévellec (1897-1971). Elle dévoile les liens multiples qu’il a tissés avec Brest, sa ville d’adoption.

Médiathèque François Miterrand – Les Capucins 25 rue de Pontaniou 29200 Brest Brest 29200 Pontaniou Finistère Bretagne

Elle s’affirme depuis 2017 comme un véritable lieu de vie pour le public brestois et au-delà. Plus d’un million de personnes ont déjà franchi ses portes !

La médiathèque s’adresse à tous les publics en proposant des espaces de jeux, jeux vidéo et de société, des ateliers numériques, des animations pour tous, un espace ado et bien sûr l’accès à plus de 120 000 documents sur place (livres, presse, DVD, CD, partitions…).

Des collections patrimoniales à découvrir, qui rassemblent 11 000 documents rares ou précieux du 15e au 21e siècle.

L’emploi et l’insertion occupent par ailleurs une place de choix dans la médiathèque avec un espace orientation-métiers qui propose un accompagnement unique.

La médiathèque offre un accès wifi gratuit ainsi qu’une vingtaine de PAP (Poste d’Accès Public à internet) répartis dans les différents espaces.

Pour tout cela, la médiathèque François Mitterrand – Les Capucins ne ressemble à aucune autre ! Accès par tram, téléphérique. Parking payant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©_Atelier_Bartleby-Ville_de_Brest