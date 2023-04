Atelier Transformation de la laine médiathèque francine caron 44740 Batz sur mer Batz sur mer Catégories d’Évènement: Batz-sur-Mer

Atelier Transformation de la laine médiathèque francine caron 44740 Batz sur mer, 19 avril 2023, Batz sur mer. Atelier Transformation de la laine Mercredi 19 avril, 15h00 médiathèque francine caron 44740 Batz sur mer ATELIER « TRANSFORMATION DE LA LAINE » Mercredi 19 avril de 15h à 17h, Espace Jean FRÉOUR Cet atelier, animé par « La tricoteuse d’histoires », permet aux enfants accompagnés de leurs parents, de découvrir le parcours de la laine. Ils participeront à toutes les étapes de la transformation de la laine, de la toison de brebis jusqu’à la confection d’une manique (pour les plats chauds) en laine bouillie. À partir de 6 ans, la présence d’outils piquants nécessite la présence d’un adulte accompagnant l’enfant.

Inscription obligatoire auprès de la médiathèque
Contact: 02 40 23 89 51
Email: mediatheque@mairie-batzsurmer.fr
Website: http://www.mediatheque.batzsurmer.fr

