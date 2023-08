DÉDICACE – SOLÈNE NÉDELLEC Médiathèque Fontenay-le-Pesnel, 16 septembre 2023, Fontenay-le-Pesnel.

Fontenay-le-Pesnel,Calvados

– À l’occasion du salon du livre le 23 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h –

Âgée de 38 ans, l’auteure vit dans le Calvados et travaille en tant que conseillère pénitentiaire. Ce roman est un polar qui raconte une histoire inspirée de son activité. La quête du bonheur que recherche chaque individu a inspiré cette fiction à Solène Nédellec..

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-16 12:00:00. .

Médiathèque

Fontenay-le-Pesnel 14250 Calvados Normandie



– At the book fair on September 23, from 10am to 12pm and 2pm to 6pm

The 38-year-old author lives in Calvados and works as a prison counselor. This novel is a detective story inspired by her work. Solène Nédellec’s fiction is inspired by the quest for happiness that every individual pursues.

– Durante la feria del libro, el 23 de septiembre de 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 18.00 horas

La autora, de 38 años, vive en Calvados y trabaja como asesora penitenciaria. Esta novela es una novela policíaca inspirada en su trabajo. La ficción de Solène Nédellec se inspira en la búsqueda de la felicidad que todo el mundo busca.

– Anlässlich der Buchmesse am 23. September von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr –

Die 38-jährige Autorin lebt im Département Calvados und arbeitet als Strafvollzugsberaterin. Dieser Roman ist ein Kriminalroman, der eine Geschichte erzählt, die von ihrer Tätigkeit inspiriert ist. Die Suche nach Glück, die jeder Einzelne anstrebt, inspirierte Solène Nédellec zu dieser Fiktion.

