Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-10 18:30:00

fin : 2024-01-10 20:30:00 . Proposé par Sandrine avec l’association Envies de Lire.

Venez vous offrir un moment de détente grâce à l’ écriture. Venez vous laisser surprendre par votre créativité, vos mots !

Nous irons explorer votre imaginaire par des jeux d’ écriture ,de la poésie, des textes d’auteur minutieusement choisis. Vous serez guidés en toute bienveillance par mes propositions d’ écriture.

Aucun pré-requis attendu, juste votre envie de passer un moment agréable et de reconnexion à vous- même.

Sur inscription préalable au 07 80 01 34 98.

De 18h30 à 20h30 à la médiathèque de Fontaine (côté droit salle polyvalente).

Tarif : 20€. EUR.

Médiathèque Place de la République

Fontaine-lès-Luxeuil 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

