DÉDICACE – CÉLINE AZORIN Médiathèque Fontaine-Henry, 20 septembre 2023, Fontaine-Henry.

Fontaine-Henry,Calvados

– À l’occasion du salon du livre le 23 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h –

Née à Dakar, Céline Azorin est auteure illustratrice, graphiste, créatrice textile et auteure à l’occasion. Elle a publié plusieurs ouvrages pour la jeunesse, depuis l’obtention en 2019 d’une bourse d’écriture par Normandie Livre et Lecture..

2023-09-20 10:00:00 fin : 2023-09-20 12:00:00. .

Médiathèque

Fontaine-Henry 14610 Calvados Normandie



– On the occasion of the book fair on September 23 from 10am to 12pm and from 2pm to 6pm – Céline Azorin, born in Dakar, is an illustrator, graphic designer, textile designer and occasional author

Born in Dakar, Céline Azorin is an illustrator, graphic designer, textile designer and occasional author. She has published several works for young people, since winning a writing grant from Normandie Livre et Lecture in 2019.

– Durante la feria del libro, el 23 de septiembre de 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 18.00 horas

Nacida en Dakar, Céline Azorin es ilustradora, diseñadora gráfica, diseñadora textil y autora ocasional. Ha publicado varias obras para jóvenes, desde que ganó una beca de escritura de Normandie Livre et Lecture en 2019.

– Anlässlich der Buchmesse am 23. September von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr – –

Die in Dakar geborene Céline Azorin ist Autorin, Illustratorin, Grafikerin, Textildesignerin und Gelegenheitsautorin. Sie hat mehrere Jugendbücher veröffentlicht, seit sie 2019 ein Schreibstipendium von Normandie Livre et Lecture erhalten hat.

