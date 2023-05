Le jardin du dedans dehors : lecture dessinée avec Régis Lejonc et Chiara Mezzalama à la médiathèque de Fontaine-Etoupefour Médiathèque, Fontaine-Etoupefour, 7 juin 2023, Fontaine-Étoupefour.

Le jardin du dedans dehors : lecture dessinée avec Régis Lejonc et Chiara Mezzalama à la médiathèque de Fontaine-Etoupefour Mercredi 7 juin, 18h30 Médiathèque, Fontaine-Etoupefour Spectacle gratuit – Réservation conseillée

Il y avait un jardin. Un jardin tellement grand, un jardin sans fin. Un jardin sauvage qui avait été habité par des princes et des princesses. Des vrais, pas ceux des histoires inventées.

Avant notre arrivée, le jardin avait été abandonné. Les princes et les princesses avaient été chassés, les grands portails de fer avaient été fermés. la ville où se trouvait ce jardin secret avait sombré dans la guerre, et plus personne n’avait entendu chanter les oiseaux ni l’eau des fontaines…

Lecture dessinée par Régis Lejonc et l’autrice Chiara Mezzalama de l’album éponyme publié aux éditions des Éléphants. Lecture en français et en italien.

Médiathèque, Fontaine-Etoupefour 14790 Fontaine-Etoupefour Fontaine-Étoupefour 14790 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 26 30 32 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@fontaine-etoupefour.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-07T18:30:00+02:00 – 2023-06-07T19:00:00+02:00

Festival Ma Parole !