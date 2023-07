Ateliers d’écriture Médiathèque Fontaine-Étoupefour Catégories d’Évènement: Calvados

FONTAINE ETOUPEFOUR Ateliers d’écriture Médiathèque Fontaine-Étoupefour, 28 août 2023, Fontaine-Étoupefour. Ateliers d’écriture 28 août – 1 septembre Médiathèque Sur inscription, Gratuit Médiathèque Impasse du Stade Jules Quesnel 14790 Fontaine-Etoupefour Fontaine-Étoupefour 14790 Calvados Normandie 02 31 26 30 32 http://blogmediathequefontaineetoupefour.blogspot.fr/ https://www.facebook.com/mediathequefontaineetoupefour/;http://instagram.com/biblifontaineetoupefour [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 26 30 32 »}] Parc à vélo et trotinettes, Parking voitures, Bus Nomad ligne 104 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-28T10:00:00+02:00 – 2023-08-28T12:00:00+02:00

2023-09-01T10:00:00+02:00 – 2023-09-01T12:00:00+02:00 ©Médiathèque de Fontaine-Etoupefour Détails Catégories d’Évènement: Calvados, FONTAINE ETOUPEFOUR Autres Lieu Médiathèque Adresse Impasse du Stade Jules Quesnel 14790 Fontaine-Etoupefour Ville Fontaine-Étoupefour Departement Calvados Lieu Ville Médiathèque Fontaine-Étoupefour

Médiathèque Fontaine-Étoupefour Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontaine-etoupefour/