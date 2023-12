Alors on danse ? médiathèque, Fongravey Blanquefort Catégories d’Évènement: Blanquefort

Gironde Alors on danse ? médiathèque, Fongravey Blanquefort, 9 janvier 2024 13:00, Blanquefort. Alors on danse ? 9 – 27 janvier 2024 médiathèque, Fongravey Alors on danse ?

Du 9 au 27 janvier à la médiathèque :

Exposition » La danse sous toutes les coutures «

L’opéra National de Bordeaux met à disposition une partie de la collection des costumes.

Gratuit – Entrée libre Mercredi 17 janvier

À 18h30 – Au cinéma les Colonnes

Diffusion du film » we have a dream «

Avant la diffusion : accueil dansé par les élèves de l’école de musique et de danse.

Film de Pascal Plisson.

prix d’une entrée spéciale : 6 € Mardi 23 janvier

À 19h30 – À la salle Polyvalente de Fongravey

Spectacle de danse contemporaine et inclusive

» Infinity », duo sur l’absence de l’autre « je, tu, il et nous », création autour de textes de Grand Corps malade.

Par Klaus Compagnie.

Gratuit – Entrée libre médiathèque, Fongravey Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-09T14:00:00+01:00 – 2024-01-09T18:00:00+01:00

2024-01-27T10:00:00+01:00 – 2024-01-27T18:00:00+01:00 Alors on Détails Heure : 13:00 Catégories d’Évènement: Blanquefort, Gironde Autres Code postal 33290 Lieu médiathèque, Fongravey Adresse Blanquefort Ville Blanquefort Departement Gironde Lieu Ville médiathèque, Fongravey Blanquefort Latitude 44.908898 Longitude -0.630036 latitude longitude 44.908898;-0.630036

médiathèque, Fongravey Blanquefort Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blanquefort/