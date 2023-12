Il était une fois les clichés Médiathèque Floresca Guépin Nantes, 23 mars 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-23 16:00 –

Gratuit : oui À partir de 7 ans

Spectacle d’improvisation par Anabelle Pasillas et Kévin Guéguen Les comédiens improvisent des histoires qui s’inspirent de vos propositions et de celles puisées dans des albums jeunesse. Venez déjouer les stéréotypes sur les filles et les garçons en décollant les étiquettes dans ces saynètes.

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 93 41 60 http://bm.nantes.fr