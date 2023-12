Accès Culture Médiathèque Floresca Guépin Nantes, 21 mars 2024, Nantes.

Sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-21 14:00 –

Gratuit : oui Tout public, et plus particulièrement public en situation de handicap mental Sur inscription

Un rendez-vous d’accès facile et ludique, à choisir entre deux propositions.Tout public et plus particulièrement public en situation de handicap mental \ La couleur des émotionsAvec de la peinture et des matières différentes, développez et stimulez votre créativité. Explorez votre ressenti ainsi que votre inventivité, votre adaptabilité et votre imaginaire dans un jeu d’art thérapeutique. OU \ Quiz musical et karaokéPour s’amuser en musique.

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 93 41 60 http://bm.nantes.fr