12 poètes contemporaines de Bretagne Médiathèque Floresca Guépin Nantes, 16 mars 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-16 15:00 –

Gratuit : oui Public adulte et adolescent

Table ronde dans le cadre du Printemps des Poètes et de la Journée des droits des femmes Marie-Hélène Prouteau, écrivaine, Cécile Guivarch, revuiste et poète, et Nicole Laurent-Catrice, poète et traductrice, portent leur regard sur la place des femmes dans la poésie française actuelle et dans le monde littéraire.Suivie d’une lecture des poèmes de Nicole Laurent-Catrice par elle-même.

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 93 41 60 http://bm.nantes.fr