Je m’appelle humain Médiathèque Floresca Guépin Nantes, 9 mars 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-09 16:00 –

Gratuit : oui

Un film de de Kim O’Bomsawin – 2021, 52 mn, projection dans le cadre du Printemps des Poètes et de la Journée internationale des droits des femmes Lorsque les anciens nous quittent, un lien avec le passé disparaît. La poétesse innue Joséphine Bacon incarne cette génération témoin d’une époque bientôt révolue. Avec charisme et sensibilité, elle mène un combat contre l’oubli et la disparition d’une langue, d’une culture et de ses traditions. Ce documentaire propose une incursion dans l’histoire d’un peuple multimillénaires aux côtés d’une femme libre.Projection précédée de lectures de poèmes de Joséphine Bacon par le collectif du mediAppartement

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 93 41 60 http://bm.nantes.fr