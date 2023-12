Rencontre avec Negar Djavadi Médiathèque Floresca Guépin Nantes, 15 février 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-15 18:30 –

Gratuit : oui

Dans le cadre du festival Atlantide Négar Djavadi, scénariste et réalisatrice pour le cinéma, fait en 2016 une grande entrée dans le monde littéraire avec Désorientale, un premier roman d’une richesse peu commune, formidable saga entre l’Iran d’hier et la France d’aujourd’hui. Inspiré partiellement de sa propre vie, ce roman raconte la saga d’une famille iranienne sur trois générations qui s’exile et s’installe en France. Négar Djavadi y fait le plaidoyer de l’engagement politique, de la PMA pour les couples homosexuels et aborde des sujets brûlants tels que l’intégration en France, qui, selon elle, passe toujours par un désapprentissage de sa culture d’origine, une « désintégration ».

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 93 41 60 http://bm.nantes.fr