Les Saisons de Chnourka Médiathèque Floresca Guépin Nantes, 11 décembre 2023 08:37, Nantes.

2024-02-14 Exposition visible aux horaires d’ouverture de la bibliothèque. Visites guidées tous les samedis à 11h et 17h.

Horaire :

Gratuit : oui Tout public Exposition visible aux horaires d’ouverture de la bibliothèque. Visites guidées tous les samedis à 11h et 17h.

Exposition de Gaya Wisniewski en partenariat avec les éditions MeMo « Les Saisons de Chnourka » est une série de livres pour la jeunesse de l’auteure-illustratrice belge Gaya Wisniewski, qui raconte les aventures de la petite fille Chnourka, entourée de ses amis. Dans la forêt, à traîneau, à bord d’un train ou autour d’un bon goûter, cette joyeuse bande s’agrandit au fil des saisons, et compose une série qui célèbre la nature, l’amitié, la curiosité et la joie de vivre. Les illustrations originales exposées sont douces, délicates et pleines de charme. Les textes sont simples, poétiques et touchants. L’exposition présente également des maquettes, des carnets de dessins et d’autres surprises.

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 93 41 60 http://bm.nantes.fr