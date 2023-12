Cet évènement est passé La bibliothèque de Chnourka Médiathèque Floresca Guépin Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes La bibliothèque de Chnourka Médiathèque Floresca Guépin Nantes, 10 février 2024 10:00, Nantes. 2024-02-10 Sur inscription

Horaire : 11:00

Gratuit : oui À partir de 6 ans Sur inscription Atelier créatif Écris, dessine et fabrique un mini-livre, et range-le dans la bibliothèque de Chnourka. Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 93 41 60 http://bm.nantes.fr Détails Heure : 10:00 - 08:37 Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Code postal 44300 Lieu Médiathèque Floresca Guépin Adresse 15 Rue de la Haluchère Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Age max À partir de 6 ans Lieu Ville Médiathèque Floresca Guépin Nantes Latitude 47.240830964 Longitude -1.512801459000002 latitude longitude 47.240830964, -1.512801459

Médiathèque Floresca Guépin Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/