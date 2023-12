Lethal League sur Xbox Médiathèque Floresca Guépin Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Lethal League sur Xbox Médiathèque Floresca Guépin Nantes, 7 février 2024, Nantes. Sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-07 15:00 – 16:00

Gratuit : oui À partir de 12 ans Sur inscription Quand le baseball rencontre le combat, réflexes et agilité sont vos meilleurs alliés pour remporter la victoire. Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300

Médiathèque Floresca Guépin
15 Rue de la Haluchère
Nantes 44300
02 40 93 41 60
http://bm.nantes.fr

