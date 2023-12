Quand mon bison prend vie Médiathèque Floresca Guépin Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Quand mon bison prend vie
Médiathèque Floresca Guépin
Nantes, 20 janvier 2024 18:30, Nantes

Horaire : 19:30 20:00

Gratuit : oui Tout public Lecture dessinée par Gaya Wisniewski, dans le cadre des Nuits de la lecture L’auteure-illustratrice vous propose de prolonger la magie de son album Mon Bison. Dans une ambiance sonore rappelant l’univers du livre, elle réalisera des illustrations inédites pour donner corps à l’histoire. Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300

Médiathèque Floresca Guépin
Doulon – Bottière
Nantes 44300
02 40 93 41 60

