L’important c’est de participer Médiathèque Floresca Guépin Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes L’important c’est de participer Médiathèque Floresca Guépin Nantes, 20 janvier 2024, Nantes. Date et horaire de début et de fin : 2024-01-20 17:00 – 18:30

Gratuit : oui Tout public En partenariat avec la ludothèque Accoord de la Bottière, dans le cadre des Nuits de la lecture Venez jouer avec notre sélection de jeux pour toute la famille. Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 93 41 60 http://bm.nantes.fr Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Code postal 44300 Lieu Médiathèque Floresca Guépin Adresse 15 Rue de la Haluchère Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Age max Tout public Lieu Ville Médiathèque Floresca Guépin Nantes Latitude 47.240830964 Longitude -1.512801459000002 latitude longitude 47.240830964, -1.512801459

Médiathèque Floresca Guépin Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/