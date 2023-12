Jeux de rôle Voyage au centre du corps humain Médiathèque Floresca Guépin Nantes, 20 janvier 2024, Nantes.

Sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-20 19:00 – 20:00

Gratuit : oui Public adulte et adolescent à partir de 12 ans Sur inscription

Dans le cadre des Nuits de la lecture Vous serez les personnages principaux de cette histoire narrée, et vos choix décideront de l’échec ou du succès de cette mission bien particulière.

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 93 41 60 http://bm.nantes.fr