De Magritte à Frida Kahlo, pouvez-vous retrouver les toiles qui se cachent derrière les photographies ? Les patients et soignants du CATTP se prêtent au jeu du portrait et vous mettent au défi.

Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

