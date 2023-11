Découverte des Fleurs de Bach Médiathèque Fernand Pouillon Cancon, 9 décembre 2023, Cancon.

Cancon,Lot-et-Garonne

Atelier sur inscription, animé par une naturopathe (Ressource et vous)..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 12:00:00. .

Médiathèque Fernand Pouillon Place Algosheim

Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Registration required for this workshop, led by a naturopath (Ressource et vous).

Inscripción obligatoria para este taller, dirigido por un naturópata (Ressource et vous).

Workshop mit Anmeldung, geleitet von einer Naturheilpraktikerin (Ressource et vous).

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Coeur de Bastides