Atelier jeux de société et coloriages Médiathèque Fernand Pouillon Cancon Catégories d’Évènement: Cancon

Lot-et-Garonne Atelier jeux de société et coloriages Médiathèque Fernand Pouillon Cancon, 25 novembre 2023, Cancon. Cancon,Lot-et-Garonne .

2023-11-25 fin : 2023-11-25 12:00:00. EUR.

Médiathèque Fernand Pouillon Place Algosheim

Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-10-24 par OT Coeur de Bastides Détails Catégories d’Évènement: Cancon, Lot-et-Garonne Autres Lieu Médiathèque Fernand Pouillon Adresse Médiathèque Fernand Pouillon Place Algosheim Ville Cancon Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville Médiathèque Fernand Pouillon Cancon latitude longitude 44.536311;0.626761

Médiathèque Fernand Pouillon Cancon Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cancon/