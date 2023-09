Cet évènement est passé Redécouverte de la maquette de Montpellier ! Médiathèque Federico-Fellini Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier Redécouverte de la maquette de Montpellier ! Médiathèque Federico-Fellini Montpellier, 16 septembre 2023, Montpellier. Redécouverte de la maquette de Montpellier ! 16 et 17 septembre Médiathèque Federico-Fellini Gratuit. Entrée libre. Découvrez une première phase de réactualisation en 2023 de la maquette de la ville avec l’ajout des nouvelles Folies architecturales, notamment avec l’Arbre blanc, le Higher Roch, la Folie divine et bien d’autres… Médiathèque Federico-Fellini 1 place Paul Bec, 34000 Montpellier Montpellier 34064 Hérault Occitanie L’ancienne médiathèque est intégrée à un large bâtiment nommé Les échelles de la ville, œuvre de l’architecte Ricardo Bofill. Inauguré en 1989, celui-ci absorbe avec ses six étages le fort dénivelé qui sépare jusqu’alors le centre-ville du nouveau quartier d’Antigone. Inspiré au niveau formel par les temples mésopotamiens, il est conçu comme un balcon sur le nouveau quartier, tandis que le béton armé des façades reprend la couleur de la pierre régionale. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

