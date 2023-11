EQUIDAYS – Exposition de costumes équestres de la Compagnie l’Art est Cabré Médiathèque Falaise, 15 septembre 2023, Falaise.

Falaise,Calvados

Afin de s’inscrire dans le programme départemental des Équidays, la Médiathèque de Falaise propose une exposition de 25 costumes équestres de la Compagnie l’Art est Cabré, en partenariat avec la Bibliothèque du Calvados.

Fondée en 2008, la Compagnie l’Art est Cabré a fait sa renommée en créant des spectacles de qualité avec une véritable éthique de respect et d’amour dans l’éducation des chevaux, ainsi qu’une réelle finition dans les costumes et décors. En 2016, la compagnie entre en résidence au Haras d’Hennebont ; de cette expérience naît une exposition-rétrospective des costumes de la compagnie vue par 120 000 visiteurs.

Élégance, souci du détail et raffinement caractérisent l’exposition que vous pouvez retrouver dans la salle de l’Hôtel-Dieu. Afin de faire rayonner l’exposition sur le territoire du Pays de Falaise, plusieurs costumes sont également exposés à la médiathèque à Pont-d’Ouilly. Une bibliographie complète en lien avec la thématique est également proposée..

Vendredi 2023-09-15 fin : 2023-11-15 . .

Médiathèque Rue Gonfroy Fitz Rou

Falaise 14700 Calvados Normandie



As part of the departmental Equidays program, the Médiathèque de Falaise presents an exhibition of 25 equestrian costumes by Compagnie l?Art est Cabré, in partnership with the Bibliothèque du Calvados.

Founded in 2008, the Compagnie l?Art est Cabré has made its name by creating quality shows with a genuine ethos of respect and love in the training of horses, as well as real craftsmanship in the costumes and sets. In 2016, the company took up a residency at the Haras d?Hennebont, resulting in a retrospective exhibition of the company?s costumes seen by 120,000 visitors.

Elegance, attention to detail and refinement characterize the exhibition, which you can find in the Hôtel-Dieu hall. To promote the exhibition throughout the Pays de Falaise region, several costumes are also on display at the media library in Pont-d?Ouilly. A comprehensive bibliography is also available.

En el marco del programa Equidays del departamento, la Mediateca de Falaise presenta una exposición de 25 trajes ecuestres de la Compagnie l’Art est Cabré, en colaboración con la Biblioteca de Calvados.

Creada en 2008, la Compagnie l’Art est Cabré se ha hecho un nombre creando espectáculos de calidad con un auténtico espíritu de respeto y amor por los caballos, así como un verdadero acabado de los trajes y decorados. En 2016, la compañía realizó una residencia en el Haras d’Hennebont, que dio lugar a una exposición retrospectiva de los trajes de la compañía vista por 120.000 visitantes.

La elegancia, la atención al detalle y el refinamiento son las señas de identidad de la exposición, que se puede ver en la sala del Hôtel-Dieu. Algunos de los trajes también se exponen en la mediateca de Pont-d’Ouilly, para que la exposición pueda verse en toda la región de Falaise. También está disponible una bibliografía completa sobre el tema.

Als Teil des Programms « Équidays » des Departements bietet die Mediathek von Falaise in Zusammenarbeit mit der Bibliothèque du Calvados eine Ausstellung von 25 Reitkostümen der Compagnie l’Art est Cabré an.

Die 2008 gegründete Compagnie l’Art est Cabré hat sich einen Namen gemacht, indem sie qualitativ hochwertige Shows mit einer echten Ethik des Respekts und der Liebe bei der Ausbildung der Pferde sowie einer echten Vollendung bei den Kostümen und Bühnenbildern kreiert hat. Aus dieser Erfahrung entstand eine retrospektive Ausstellung der Kostüme der Kompanie, die von 120.000 Besuchern gesehen wurde.

Eleganz, Liebe zum Detail und Raffinesse kennzeichnen die Ausstellung, die Sie im Saal des Hôtel-Dieu finden können. Um die Ausstellung in der Region Pays de Falaise zu verbreiten, werden mehrere Kostüme auch in der Mediathek in Pont-d’Ouilly ausgestellt. Eine umfassende Bibliografie zum Thema wird ebenfalls angeboten.

