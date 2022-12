Le kiosque – mois du film documentaire Médiathèque Fabre Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Le kiosque – mois du film documentaire Médiathèque Fabre, 26 novembre 2021, Toulouse. Le kiosque – mois du film documentaire Vendredi 26 novembre 2021, 18h00 Médiathèque Fabre Vendredi 26 novembre à 18h Projections Paris, un kiosque à journaux. Alexandra est réalisatrice, fille, petite-fille et arrière-petite-fille de kiosquiers. Elle est venue prêter main-forte à sa mère Médiathèque Fabre Médiathèque Fabre, Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Vendredi 26 novembre à 18h

Projections Paris, un kiosque à journaux. Alexandra est réalisatrice, fille, petite-fille et arrière-petite-fille de kiosquiers. Elle est venue prêter main-forte à sa mère et, comme dans un vieux rêve d’enfant, joue à la marchande. Depuis cette fenêtre sur la rue, elle filme avec humour et tendresse les coulisses du métier et le défilé quotidien de clients détonants.

Séance suivie d’un échange avec Nicolas Potin.

Médiathèque Fabre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T18:00:00+01:00

2021-11-26T20:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque Fabre Adresse Médiathèque Fabre, Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Ville Toulouse lieuville Médiathèque Fabre Toulouse Departement Haute-Garonne

Médiathèque Fabre Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Le kiosque – mois du film documentaire Médiathèque Fabre 2021-11-26 was last modified: by Le kiosque – mois du film documentaire Médiathèque Fabre Médiathèque Fabre 26 novembre 2021 Médiathèque Fabre Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne