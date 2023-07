Sortie vélo Médiathèque F. Mitterrand Vitry-le-François, 28 juillet 2023, Vitry-le-François.

Vitry-le-François,Marne

Parcours le long du canal. Sur inscription. Enfant à partir de 8 ans. De 10h à 17h..

2023-07-28 fin : 2023-07-28 17:00:00. .

Médiathèque F. Mitterrand Rue du 11 Novembre 1918

Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est



Route along the canal. Registration required. Children aged 8 and over. From 10 a.m. to 5 p.m.

Paseo por el canal. Inscripción obligatoria. A partir de 8 años. De 10 a 17 h.

Strecke entlang des Kanals. Nach vorheriger Anmeldung. Kinder ab 8 Jahren. Von 10 bis 17 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne