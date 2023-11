Conférence : Sols urbains et santé : les usages en question Médiathèque F. Mitterrand Valence, 13 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Comment préserver la santé des populations et développer une ville plus durable ? Plus largement, les interactions sols urbains/sols ruraux ne seraient-elles pas à repenser dans leur complémentarité ?.

2023-12-13 18:00:00 fin : 2023-12-13 19:30:00. .

Médiathèque F. Mitterrand place Latour Maubourg

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



How can we preserve people’s health and develop a more sustainable city? More broadly, shouldn’t urban/rural soil interactions be rethought in terms of their complementarity?

¿Cómo podemos proteger la salud de las personas y desarrollar una ciudad más sostenible? En términos más generales, ¿no deberían replantearse las interacciones entre el suelo urbano y el rural desde el punto de vista de su complementariedad?

Wie kann die Gesundheit der Bevölkerung geschützt und eine nachhaltigere Stadt entwickelt werden? Sollten die Wechselwirkungen zwischen städtischen und ländlichen Böden nicht in ihrer Komplementarität neu überdacht werden?

Mise à jour le 2023-11-07 par Valence Romans Tourisme