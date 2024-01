SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ Médiathèque Évron, vendredi 12 janvier 2024.

Évron Mayenne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 19:30:00

fin : 2024-01-12

Soirée jeux pour ados et adultes

Venez tester nos nouveautés et coups de coeur jeux de société et rencontrer des joueurs débutants ou confirmés pour une soirée jeux à la médiathèque. L’occasion aussi de découvrir la sélection du Double 6.

Ados / Adultes, sur inscription

Médiathèque Place Pierre Mendès France

Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire



Mise à jour le 2024-01-04 par eSPRIT Pays de la Loire