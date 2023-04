Polar en Livradois Forez Médiathèque et salle des fêtes d’Auzelles Auzelles Catégories d’Évènement: Auzelles

Puy-de-Dôme

Polar en Livradois Forez Médiathèque et salle des fêtes d’Auzelles, 29 avril 2023, Auzelles. Polar en Livradois Forez Samedi 29 avril, 10h00 Médiathèque et salle des fêtes d’Auzelles Médiathèque et salle des fêtes d’Auzelles 63590 AUZELLES Auzelles 63590 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-29T10:00:00+02:00 – 2023-04-29T17:30:00+02:00

2023-04-29T10:00:00+02:00 – 2023-04-29T17:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Auzelles, Puy-de-Dôme Autres Lieu Médiathèque et salle des fêtes d'Auzelles Adresse 63590 AUZELLES Ville Auzelles Departement Puy-de-Dôme Lieu Ville Médiathèque et salle des fêtes d'Auzelles Auzelles

Médiathèque et salle des fêtes d'Auzelles Auzelles Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auzelles/

Polar en Livradois Forez Médiathèque et salle des fêtes d’Auzelles 2023-04-29 was last modified: by Polar en Livradois Forez Médiathèque et salle des fêtes d’Auzelles Médiathèque et salle des fêtes d'Auzelles 29 avril 2023 Auzelles Médiathèque et salle des fêtes d'Auzelles Auzelles

Auzelles Puy-de-Dôme