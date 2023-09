Rencontre conviviale et ludique Médiathèque et Espace Jeux Mougins Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Mougins Rencontre conviviale et ludique Médiathèque et Espace Jeux Mougins, 22 novembre 2023, Mougins. Rencontre conviviale et ludique Mercredi 22 novembre, 10h00 Médiathèque et Espace Jeux Entrée libre La Médiathèque et Espace Jeux de Mougins-le-Haut accueille le service des publics du Centre de la photographie pour des rencontres conviviales et ludiques !

Petits et grands, enfants et parents, venez écouter nos histoires de photographies et jouer avec nous tout en observant des images. Au programme, découverte des jeux Les mots du clic, Pause Photo Prose, Vice & Versa, The Others… Autant d’activités ludiques pour prendre le temps d’observer les images en s’amusant. Les mots du clic est à la fois un jeu d’observation, d’interprétation, d’acquisition de vocabulaire et de réflexion citoyenne. Pause Photo Prose est un jeu d’équipe qui propose de réfléchir ensemble à des mots à mettre sur des photos en sortant du simple « J’aime / j’aime pas » pour tendre vers une autonomie du regard, aiguiser son œil de citoyen, de consommateur d’image et se forger un point de vue. Vice & Versa est un jeu de paires entre des images parfois très proches à un détail près. À chaque carte, une personne s’est substituée à une autre. Celui qui est derrière l’appareil passe devant ; le photographe devient alors sujet de la photographie et vice versa. The Others… est un memory revisité permettant de découvrir une série d’autoportraits réalisés en Inde par le photographe Olivier Culmann. Médiathèque et Espace Jeux 16 place des Arcades, 06250 Mougins Mougins 06250 Les Bréguières Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « centrephotographie@villedemougins.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Les jeux du Centre de la photographie autour de l'image. Détails Catégories d'Évènement: Alpes-Maritimes, Mougins Autres Lieu Médiathèque et Espace Jeux Adresse 16 place des Arcades, 06250 Mougins Ville Mougins Departement Alpes-Maritimes Age min 3 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque et Espace Jeux Mougins latitude longitude 43.588755;7.040352

