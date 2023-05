Le Voyage de Moungchi Médiathèque Est Floresca Guépin Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Le Voyage de Moungchi Médiathèque Est Floresca Guépin, 16 mars 2023, Nantes. 2023-03-16 L’exposition se prolonge à la médiathèque Luce Courville.

Horaire :

Gratuit : oui À partir de 6 ans L’exposition se prolonge à la médiathèque Luce Courville. Exposition-jeu dans le cadre de L’Œil du Monde Publié en Corée puis en France, » Le Voyage de Moungchi » de Gyong-Sook Goh (Jaimimage/MeMo) raconte l’aventure d’un chien espiègle et terriblement bavard qui adore jouer de la trompette, faire de la trottinette et surtout lire des histoires.En compagnie de ce drôle de chien, pars à la rencontre des gardiens des sept montagnes magiques pour découvrir cet album illustré. Médiathèque Est Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 93 41 60 http://bm.nantes.fr Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Médiathèque Est Floresca Guépin Adresse 15 Rue de la Haluchère Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Age max À partir de 6 ans Lieu Ville Médiathèque Est Floresca Guépin Nantes

Médiathèque Est Floresca Guépin Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Le Voyage de Moungchi Médiathèque Est Floresca Guépin 2023-03-16 was last modified: by Le Voyage de Moungchi Médiathèque Est Floresca Guépin Médiathèque Est Floresca Guépin 16 mars 2023 Médiathèque Est Floresca Guépin Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique