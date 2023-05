Rencontre avec Marcus Malte Médiathèque Est Floresca Guépin, 2 mars 2023, Nantes.

2023-03-02

Horaire : 18:00

Gratuit : oui

Dans le cadre du festival AtlantideMarcus Malte, pseudonyme de Marc Martiniani, est un romancier et nouvelliste français, auteur de plusieurs romans policiers et ouvrages de littérature jeunesse depuis 1996. En 2001, il rejoint les éditions Zulma où il publie notamment « Et tous les autres crèveront » (2001), « Mon frère est parti ce matin » (2003) et « La Part des chiens » (2003, Prix Polar dans la ville).Son roman « Garden of Love » publié en 2007 est distingué par de nombreux prix littéraires dont le Grand Prix Paul Féval de la Société des Gens de Lettres, le Prix Michel Lebrun et le Prix Cannes Polar. En 2016, « Le Garçon » obtient le Prix Fémina, et le Prix Cardinal-Perraud.Lorsqu’il n’écrit pas pour les enfants ou les adolescents, Marcus Malte cultive, dans ses œuvres, un univers tourmenté et mystérieux, porté par une maîtrise singulière de l’art du récit.

Médiathèque Est Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 93 41 60 http://bm.nantes.fr