Atelier-Philo autour du spectacle Oiseau Samedi 9 décembre, 15h00 médiathèque Espal Gratuit, inscription conseillée

Pourquoi meurt-on ? Doit-on avoir peur de la mort ? Qu’est-ce qu’il y a après la mort ? Peut-on toujours aimer ceux qui sont morts ?

À travers un atelier mêlant philosophie et théâtre, les enfants découvriront que leurs questions sur la mort sont universelles et que se poser ces questions, c’est déjà philosopher ! S’ensuivra un atelier de fabrication d’oiseaux en origami.

La médiathèque l’Espal et la Scène nationale ont invité le groupement de philosophes de la Sarthe (GPS) pour partager des extraits de la pièce Oiseau avec des enfants à partir de 8 ans et discuter du deuil.

médiathèque Espal 62 rue de l'Estérel 72000 Le Mans

2023-12-09T15:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:00:00+01:00

