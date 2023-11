1000 feuilles : le festin des lecteurs médiathèque Espal Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe 1000 feuilles : le festin des lecteurs médiathèque Espal Le Mans, 21 novembre 2023, Le Mans. 1000 feuilles : le festin des lecteurs Mardi 21 novembre, 18h30 médiathèque Espal Après une petite pause, le club lecture de la médiathèque Espal reprend du service ! Vous avez envie de partager un coup de cœur, de faire des découvertes et de venir nous rencontrer ? Venez et installez-vous confortablement !

Le billet d’entrée : un plat salé ou un plat sucré à partager. médiathèque Espal 62 rue de l’Estérel 72000 Le Mans Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

médiathèque Espal
62 rue de l'Estérel 72000 Le Mans
Le Mans 72100 Sarthe

