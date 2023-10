Qui est le meurtrier ? Après-midi jeu Mystérium ! médiathèque Espal Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe Qui est le meurtrier ? Après-midi jeu Mystérium ! médiathèque Espal Le Mans, 14 octobre 2023, Le Mans. Qui est le meurtrier ? Après-midi jeu Mystérium ! Samedi 14 octobre, 14h15, 15h30, 16h45 médiathèque Espal Gratuit, sur inscription Dans le jeu Mysterium, tout le monde perd ou tout le monde gagne car tous les joueurs sont unis pour découvrir la vérité sur la mort du fantôme qui hante la manoir et lui apporter la paix. Ce jeu d’ambiance innovant, palpitant et immersif revisite les jeux d’enquête et de coopération. Vous vous amuserez beaucoup à essayer de deviner ce que les autres joueurs ont dans leurs têtes ! médiathèque Espal 62 rue de l’Estérel 72000 Le Mans Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 47 39 97 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:15:00+02:00 – 2023-10-14T15:15:00+02:00

2023-10-14T16:45:00+02:00 – 2023-10-14T17:45:00+02:00 Le Mois de l’imaginaire 2023 réseau des médiathèques & Archives du Mans Détails Catégories d’Évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu médiathèque Espal Adresse 62 rue de l'Estérel 72000 Le Mans Ville Le Mans Departement Sarthe Age min 10 Age max 99 Lieu Ville médiathèque Espal Le Mans latitude longitude 47.990787;0.239311

médiathèque Espal Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le mans/