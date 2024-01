Dis-moi ce que tu manges Médiathèque espace socio culturel J.A Lochon Verrières, 21 février 2024, Verrières.

Dis-moi ce que tu manges Mercredi 21 février 2024, 14h30 Médiathèque espace socio culturel J.A Lochon Gratuit, à partir de 8 ans

Découvrez comment choisir les emballages de notre alimentation, les bons fruits et légumes. Réalisez un menu équilibré sur une journée complète avec un logiciel informatique.

Atelier proposé par L’Espace Mendès France dans le cadre du programme La Science Se Livre 2024.

Deux horaires au choix : 14h30-15h30 ou 16h00-17h00

Sur inscription

Médiathèque espace socio culturel J.A Lochon verrières Verrières 51800 Marne Grand Est

atelier science

Espace Mendès France