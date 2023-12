Le réseau Tullius Médiathèque espace socio culturel J.A Lochon Verrières, 19 janvier 2024 17:30, Verrières.

Conférence Réseau Tullius

1940 : Dans Poitiers occupé, personnalités et population se divisent entre partisans et adversaires de Pétain et de la collaboration. En 1942 se forme le réseau Renard, premier mouvement de résistance dans le département. En 1943, cinq jeunes organisent une action spectaculaire qui sera pour eux le début d’un parcours tragique.

Le vendredi 19 janvier à 18h30, Espace Socio-Culturel Jean-Alain Lochon, Jean-Claude Corneille, ancien professeur d’histoire au collège de Lussac-Les-Châteaux, vice-président de Vienne Résistance Internement Déportation (VRID) et président des Passeurs de Mémoire du Lussacois, retracera l’histoire du réseau Tullius dont plusieurs acteurs avaient des attaches familiales locales.

