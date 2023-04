Le Moustique tigre Médiathèque espace socio culturel J.A Lochon Verrières Catégories d’Évènement: Marne

Le Moustique tigre Médiathèque espace socio culturel J.A Lochon, 7 juin 2023, Verrières. Le Moustique tigre Mercredi 7 juin, 10h00 Médiathèque espace socio culturel J.A Lochon Gratuit Partons à la recherche du Moustique tigre et apprenons à prévenir sa prolifération. Un animateur de l’Ecomusée de Juillé sera notre guide dans la commune pour identifier les lieux propices à son installation et avoir les bons gestes pour limiter sa propagation.

Première partie en salle puis balade en extérieur. Prévoir de bonnes chaussures de marche.

2023-06-07T10:00:00+02:00 – 2023-06-07T12:00:00+02:00

2023-06-07T10:00:00+02:00 – 2023-06-07T12:00:00+02:00 moustique prévention

